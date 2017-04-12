Парад Победы в Керчи: репетиция

В этом году по улице Кирова промаршируют порядка 600 человек личного состава разных воинских подразделений Республики Крым. Среди участников расчета будут правоохранители и сотрудники МЧС.

Прикрывать тыл парадных коробок будут 45 единиц тяжелой техники: боевые машины «ГРАД М», автомобили «Урал» с буксируемыми минометами и гаубицами 152-мм «Д-30», ремонтно-эвакуационные машины, бронетранспортеры, разведмашины «Рысь», автомобили групп спецназначения «Тайфун». Впервые в параде в Керчи примут участие и зенитно-ракетные комплексы С-400.

Смотрите: Парад Победы 9 мая 2016 года в Керчи

Командует победным парадом в Керчи заместитель командира 810 бригады морской пехоты Александр САЕНКО. Принимать военный парад будет вице-адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом Российской Федерации Валерий КУЛИКОВ.



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