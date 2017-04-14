Парад в Керчи: 900 военных и 20 единиц техники

Керчан ожидает большой парад в честь Дня Победы. В торжественном мероприятии примет участие настоящая военная техника и парадные батальоны. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.



Город-герой Керчь сложно представить без грандиозного парада в честь Дня Победы. Этот год не станет исключением. В этот раз в параде в центре города примут участие более 900 военнослужащих Черноморского флота и Южного военного округа.

«В составе двух парадных батальонов и шести парадных рот в центре Керчи пройдут более 900 военнослужащих, представляющие полк радиационной, бактериологической и химической защиты Черноморского флота, отдельную бригаду береговой обороны, железнодорожный батальон, а также подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа. Наряду с военнослужащими в парадном строю пройдут парадные расчёты Росгвардии и МЧС», — отметил Трухачев.

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Аккомпанировать военнослужащим будет военный оркестр.

Более того, в торжественном шествии примет участие и военная техника. По центральным улицам Керчи пройдут боевые машины зенитно-ракетного полка, пусковые установки комплексов «С-300», бронетранспортеры БТР-80, установки залпового огня «Град» и многое другое. Общая численность военной техники на параде в Керчи достигнет 20 единиц.

Важно отметить, что это уже 4 парад в Керчи после присоединения Крыма в состав РФ.

Также керчан 9 мая ждёт праздничный артиллерийский салют.



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