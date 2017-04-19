Парк «Тайган»: новый сезон, новые эмоции

В Крыму открыл сезон самый большой в Европе парк львов. Каждый желающий может получить незабываемые впечатления от общения с животными.

Парк «Тайган» известен не только в Крыму, но и далеко от за его пределами. Это уникальное место, где можно не просто,посмотреть на уставших животных клетках, а погулять по территории вместе со львами, тиграми, леопардами и даже медведями.

«Тайган» — это другое измерения, в котором стираются границы дикой природы и урбанистического мира. Таких ощущений вы не получите больше нигде!

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15 апреля в парке стартовал летний сезон! И это значит, что у всех желающих есть уникальная возможность пообщаться с животными, на которых раньше смотрели лишь на по телевизору. Не поленитесь и обязательно побалуйте себя путешествием в это замечательное место.



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