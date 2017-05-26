Парковка на Козлова, потому что «Тойота» так может

Редакция KerchINFO.com часто освещает «чудеса» парковки в нашем городе. Это и газоны во дворах, это и пешеходные переходы, паркуются даже под табличками «Работает эвакуатор». Но такое даже мы видим впервые.

Так, вчера, наш читатель прислал в редакцию фотографии, сделанные на повороте от улицы Пролетарская на улицу Козлова. Там, хозяин внедорожника «Тойота», подобно кораблю, севшему на мель, аккуратно встал на разделительный островок, недалеко от центрального рынка.

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Конечно, улица Пролетарская всегда была забита припаркованными авто, однако парковаться таким образом в центре города… В любом случае, фото говорят сами за себя.

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