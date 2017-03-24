Парковочный коллапс в Керчи: когда поборем?

В четверг, 23 марта, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с журналистами отметил, что отсутствие парковок на территории полуострова может негативно сказаться на курортном сезоне и снижает привлекательность Крыма для туристов.

Кроме этого он отметил, что парковочные места и движение на полуострове в целом это проблема, которую не решить «одним щелчком». Владимир Константинов заявил, что в отношении парковок пока серьезных прорывов нет, поэтому необходимо выработать концепцию и сделать привлекательные проекты для инвесторов.

Читайте: В Керчи продолжается ремонт дороги

Ну, а если в центральной части Крыма и на ЮБК с проблемой паркинга не могут справится, то что уж говорить о Керчи. В нашем городе уже давно работает единственный негласный закон: «Я паркуюсь где хочу». Автомобили ставят на пешеходных переходах (яркий пример — пешеходный переход на автовокзале), не боятся парковаться под знаками «работает эвакуатор», про дворы вообще можно и не упоминать — газоны, бордюры — все сплошь уставлено автомобилями.

Что будет происходить в городе в курортный сезон — представить сложно, однако у сайта KerchINFO.com остается надежда на скорое решение этой проблемы.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

