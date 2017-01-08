Восстановить необходимо не только соединение между республикой и южной столицей России, но и задуматься о создании морских прогулок и экскурсионных маршрутах вдоль Крымского побережья. Это стало известно в течение проекта проекта «Рабочий полдень с «Крымской газетой» от профильного министра Сергей Стрельбицкого.

Сергей Стрельбицкий напомнил, что непосредственно Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении круизного сообщения между данными регионами.

«После того, как Президент дал поручение, мы уже прорабатывали этот вопрос с министерством транспорта. Был и есть потенциальный участник этого процесса, у которого есть маршрут. Очень надеюсь, что в 2017 году маршрут начнет свою работу, поскольку возрождение курортных линий это очень важно», — сообщил Стрельбицкий.

Напомним, что ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял о нерентабельности морского соединения «Крым-Сочи».

«Для получения прибыли хотя бы в 10% билет из Крыма в Сочи должен стоить не меньше 4,5 тысяч рублей. Судно прибывает в порт назначения за 7 часов. В то же время, билет на самолет до Сочи в летнее время стоит 3 тысячи, а время в пути – чуть меньше часа», — отмечал Аксенов.

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