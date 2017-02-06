Работа Керченской паромной переправы может приостановиться на несколько дней из-за шторма, сообщает ООО «Морская дирекция».

По данным оператора переправы, в указанные дни в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. «Морская дирекция» рекомендует гражданам, планировавшим воспользоваться услугами переправы, воздержаться от поездок в указанный период и следить за прогнозами на сайте.

Как ранее сообщал сайт KerchINFO.com, сегодня паромная переправа остановилась из-за тумана.

«Морская дирекция» рекомендует воздержаться от прибытия на паромную переправу в указанный период и планировать свои поездки с учетом данных прогнозов.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

