Керченская паромная переправа стоит. Люди ждут погрузки уже больше пяти часов.

Керченская паромная переправа приостановила функционирование. Основной причиной остановки стал сильный ветер, который спровоцировал шторм в Керченском проливе.

Около 3-х ночи порт Кавказ и порт Крым остановили движение. Ветер северо-восточный, 16-18 м/с, порывы до 20 м/с.

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Следует отметить, что синоптики прогнозировали штормовое предупреждение в течении 8 и 9 февраля. Следовательно, велика вероятность того, что и переправа не будет работать в течении нескольких дней.

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