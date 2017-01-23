Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».

Работа Керченской паромной переправы 23 января полностью остановилась в связи с ухудшением погодных условий.

Основной причиной остановки движения является густой туман, который делает передвижение паромов небезопасным.

Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.

Отметим, что синоптики на 23 января в Крыму прогнозируют переменную облачность. Без осадков. На дорогах гололедица, местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до —8, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

ОБНОВЛЕНО

В 10:00 паромная переправа возобновила работу.

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