Паромная переправа утром простояла час

Сегодня Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу. Как передает МЧС Крыма, из-за тумана, в районе 7 утра движение паромов было приостановлено.

Однако, уже к 8 часам утра погодные условия начали улучшаться, что позволило паромам возобновить работу в штатном режиме.

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Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает, что за всеми оперативными изменениями в работе Керченской паромной переправы можно следить на сайте Единой Морской дирекции, или по телефону горячей линии 8-989-299-42-60.

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