Паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа спустя час простоя возобновила свою работу.
На данный момент работа переправы осуществляется согласно фактическим погодным условиям. Видимость улучшилась и паромы снова начали пересекать Керченский пролив.
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Тем не менее, осень – сезон непредсказуемых погодных условий. Так что будьте внимательны и следите за прогнозом погоды, прежде чем планировать свое путешествие на другой берег.
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