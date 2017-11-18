Паромная переправа закрыта

Керченская паромная переправа приостановила свою деятельность в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Закрытие паромной переправы связано с недостаточной видимостью, возникшей в связи с туманом. В тоже время остальные погодные условия являются удовлетворительными.
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Информация о времени возобновления работы на данный период времени отсутствует. Поэтому тем, кто собирается отправится на территорию материковой Россию следует обратить внимание на погодные условия и заранее планировать свое путешествие.
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