Паромная переправа закрыта

Керченская паромная переправа приостановила свою деятельность в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Закрытие паромной переправы связано с недостаточной видимостью, возникшей в связи с туманом. В тоже время остальные погодные условия являются удовлетворительными.

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Информация о времени возобновления работы на данный период времени отсутствует. Поэтому тем, кто собирается отправится на территорию материковой Россию следует обратить внимание на погодные условия и заранее планировать свое путешествие.

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