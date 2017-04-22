Паромы Керченской переправы могут изменить маршрут

Паромы Керченской переправы могут изменить свой маршрут. Это связано с активным этапом строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом рассказал член президиума генсовета «Деловой России», председатель совета ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим в ходе ЯМЭФ.

Существует вероятность, что маршрут паромов, которые курсируют по Керченскому проливу, будет изменён.

«Возможно, будет принято решение разграничить грузопотоки: пассажиры и автобусы будут следовать по маршруту Крым — Порт Кавказ, то есть по короткому пути, грузовые суда могут идти через порт Камыш-Бурум в районе Керчи», — отметил он.

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Нововведения будут связаны со строительством Керченского моста.

«Поэтому не исключено, что в ближайшее время Минтранс РФ и Министерство транспорта Крыма согласуют новый порядок движения судов», — дополнил Пурим.

Напомним, Керченская переправа — единственная автотранспортная артерией между полуостровом и материковой частью РФ.

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