Паромы в Крым снова ходят

Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Паромы курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».
Керченская паромная переправа из-за неблагоприятных погодных условий останавливалась на полчаса.
Читайте: Керченская паромная переправа бьёт рекорды
По состоянию на 12:00 работа возобновлена.
Отметим, что по Крыму сохраняется штормовое предупреждение. В некоторых районах Керчи прогнозируются сильные дожди.
Справки о работе переправы по телефону 8 989 299 42 60.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: