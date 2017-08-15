Паромы в Крым снова ходят

Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Паромы курсируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Керченская паромная переправа из-за неблагоприятных погодных условий останавливалась на полчаса.

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По состоянию на 12:00 работа возобновлена.

Отметим, что по Крыму сохраняется штормовое предупреждение. В некоторых районах Керчи прогнозируются сильные дожди.

Справки о работе переправы по телефону 8 989 299 42 60.

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