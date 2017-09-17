Парусная регата прошла под аркой Керченского моста

Под аркой моста через Керченский пролив прошла парусная регата в рамках фестиваля водных видов спорта «Крымский мост». Ее участники двигались из Черного моря в сторону Азовского. Фестиваль посвящен масштабной стройке – возведению Крымского моста – и проводится в третий раз. В этом году он собрал рекордное количество участников: более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов, которые соревнуются в разных дисциплинах. Об этом сообщает инфоцентр ” Крымский мост”.

В соревнованиях по парусному спорту принимают участие спортсмены-экстремалы из 20 регионов России. На дистанции в 300 морских миль соревнуются более 20 крейсерских парусных яхт. Гонка проходит вдоль побережья Крыма по маршруту Севастополь – Балаклава – Ялта – Орджоникидзе – Керчь – Новороссийск – Геленджик. Экипажи уже прошли основную часть маршрута и планируют завершить турнир 20 сентября.

В Керченском проливе участники прошли на своих судах парадом под железнодорожной аркой Крымского моста, установленной в конце августа. Они приветствовали строителей, которые ведут подготовку к монтажу второй арки – автодорожной. Арочные пролетные строения – это самые высокие и габаритные конструкции Крымского моста.

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«Мы, конечно, знали, что к моменту проведения парусной регаты на фарватере должны произойти большие перемены, мы ждали монтаж арки, внимательно следили за новостями. Конечно, это очень почетно для нас пройти под белоснежной аркой Крымского моста. Жаль только, что ветер не позволил нам расправить паруса», – рассказал президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей Андруцкий.

«Это будут приятные воспоминания о том, что мы были первыми яхтсменами и виндсерферами, которые прошли под аркой Крымского моста, связывающего материк и полуостров. Мы видели мост не только сверху, как большинство людей, но и снизу. В новейшей истории это, пожалуй, одно из первых мероприятий, в которых стихия, парусный спорт и технологическая конструкция связаны воедино», – рассказал участник фестиваля Антон Гуменный.

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Первый фестиваль экстрима, посвященный Крымскому мосту, прошел в Керченском проливе в сентябре 2015 года. Его участники впервые в истории пересекли пролив под парусом на скорость. Они прошли мимо участков, на которых развернулась подготовка к большой стройке. Через год спортсмены расширили программу и провели больше гонок на парусных катамаранах и кайтах в проливе, где уже погружали сваи и формировали автомобильные и железнодорожные опоры.

Фестиваль «Крымский мост» проводится в рамках масштабного развития и популяризации водных видов спорта в регионе. Ежегодно в Азово-Черноморском бассейне проходят соревнования различного уровня по виндсерфингу, кайтбордингу и яхтингу.

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