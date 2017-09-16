Парусная регата прошла под аркой Крымского моста

Журналисты КерчьИНФО сегодня отправились в путешествие под парусом в поисках новых ракурсов Керченского моста. Вместе с парусной регатой из пятнадцати яхт они прошли под аркой моста в Керченскую гавань. Регату приурочили к Дню рождения Керчи.

По словам руководителя федерации парусного спорта Республики Крым Алексея Андруцкого, эта регата уникальна. Она проходит через три города-героя – Севастополь, Керчь и Новороссийск. В Керчь участники регаты приехали специально ко Дню города.

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«Это первая парусная регата которая прошла под судоходной аркой Керченского моста. По плану строительства этого моста, он проходит той же дорогой как проходила в 1943 году освободительная Эльтегенская десантная операция. Те люди, которые отдали свою жизнь за освобождение Крыма и тот мост который сейчас строится это значимые события для Крыма. В ознаменование этих событий мы проводим парусную регату», – отметил Алексей Андруцкий.

Парусная регата под аркой Керченского моста фото

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