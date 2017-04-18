Пасхальная ярмарка в Керчи: вкусно и весело

В Керчи прошла пасхальная ярмарка. Керчане смогли не только приобрести вкусные праздничные десерты, но и принять участие в сладком конкурсе.

На площади возле ДК «Корабел» состоялась пасхальная ярмарка. Праздничное мероприятие проходило по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

Горожане смогли приобрести необычные сувениры, вкусные товары и яркие украшения.

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Также в ходе ярмарки состоялись разнообразные конкурсы: детских рисунков и пасхальных куличей.

Гости смогли принять участие в различных мастер-класса и полюбоваться фотовыставкой.

Напомним, вырученные деньги пошли на лечение маленького керчанина.



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