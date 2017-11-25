Патриотическое воспитание керченской молодежи

В Керчи состоялся слет городской молодежи. Девиз мероприятия: «Растим патриотов России».

Патриотический слет молодежи состоялся в Городском культурном центре им. Ю. Богатикова. В этот день на сцене центра выступили представители городской администрации, активные общественники и представители молодежи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Особое внимание в своей торжественной речи Глава администрации Керчи уделил важной роли, которую патриотизм выполняет сегодня. Сергей БОРОЗДИН подчеркнул, что быть патриотом сегодня – это значит уважать своих родителей, уважать историю своей страны, ее традиции и культуру, уважать родной язык, хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить ветеранов, участвовать в благоустройстве города, вести здоровый образ жизни, быть готовым к выполнению священного долга по защите Отечества.

Читайте: Керченские школьники поучаствовали в игре «Патриот»

За участие в слете собравшихся поблагодарил Председатель городского Совета ветеранов Николай КИТИКОВ. Он выразил уверенность в том, что молодежь нашего города будет с честью и достоинством нести высокое звание патриота своего Отечества, продолжать славные традиции города-героя.

Также в ходе мероприятия выступали студенты Керченского государственного морского технологического университета, представители Керченского городского отделения КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Керченской городской организации Российского Союза Молодежи, учащиеся школ, творческие коллективы.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

