Патриотическое воспитание керченской молодежи

В Керчи состоялся слет городской молодежи. Девиз мероприятия: «Растим патриотов России».
Патриотический слет молодежи состоялся в Городском культурном центре им. Ю. Богатикова. В этот день на сцене центра выступили представители городской администрации, активные общественники и представители молодежи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Особое внимание в своей торжественной речи Глава администрации Керчи уделил важной роли, которую патриотизм выполняет сегодня. Сергей БОРОЗДИН подчеркнул, что быть патриотом сегодня – это значит уважать своих родителей, уважать историю своей страны, ее традиции и культуру, уважать родной язык, хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить ветеранов, участвовать в благоустройстве города, вести здоровый образ жизни, быть готовым к выполнению священного долга по защите Отечества.
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За участие в слете собравшихся поблагодарил Председатель городского Совета ветеранов Николай КИТИКОВ. Он выразил уверенность в том, что молодежь нашего города будет с честью и достоинством нести высокое звание патриота своего Отечества, продолжать славные традиции города-героя.
Также в ходе мероприятия выступали студенты Керченского государственного морского технологического университета, представители Керченского городского отделения КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Керченской городской организации Российского Союза Молодежи, учащиеся школ, творческие коллективы.