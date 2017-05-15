Пазл соединяется: арки Керченского моста готовы доставить к фарватеру

Сегодня строители Керченского моста сообщили о готовности понтонов для транспортировки арок к фарватеру пролива.

По сообщению инфоцентр «Крымский мост», конструкции уже вывели из сухих доков на воду, где их соединят в плавучие опоры.

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На этом этапе понтоны объединят с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа и снабдят их рядом узлов, механизмов и систем, в частности — балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавучих опор.

Общая масса металлоконструкций плавучей системы для строительства Керченского моста, изготовленных на «Севморзаводе», превышает 2,6 тысяч тонн. Все работы осуществляются под надзором Российского речного регистра судоходства.

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