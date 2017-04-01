Педагоги Керчи приняли участие в Спартакиаде

31 марта 2017 года состоялась II Спартакиада работников образования г. Керчи в 2016/2017 учебном году. В соревнованиях приняли участие 13 учебных заведений города, в том числе и два учебных учреждения республиканского подчинения: Лицей-искусств и вспомогательная школа-интернат.

В программе соревнований были представлены следующие виды: пулевая стрельба, шашки, настольный теннис и дартс. Все очень активно принимали участие во всех видах и надо отметить, что учебные учреждения были представлены не только педагогическими, но и техническими работниками школ, что очень радует.

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Развернулась не шуточная борьба, особенно в шашках и настольном теннисе.

По итогам соревнований командное 1 место заняли работники Лицея-искусств, 2 место у школы № 26 и 3 место у МТЛ. Также были разыграны места в личном первенстве, за что участники получили грамоты, медали и призы. А некоторые школы получили грамоты за активное участие и многочисленность команды.

Поздравляем всех участников соревнований и желаем им дальнейших спортивных побед!!!

Ольга Бойцова



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