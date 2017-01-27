Пенсионеров Керчи обучат компьютерной грамотности

В Керчи организована общеобразовательная программа для пенсионеров. Она направлена на обучение и овладение компьютерным делом неработающих пенсионеров Керчи, которые получают пенсию по старости и инвалидности.

Занятия по обучению 45 керченских пенсионеров стартовали ещё в декабре прошлого года. Уроки компьютерного мастерства проводились сотрудниками «Керченской Централизованной библиотечной системы».

Как сообщает пресс-службы Организационно-методического отделения ГБУ РК «КЦО Керчи», 26 января 2017 года всем пенсионерам, прослушавшим курс «Основы компьютерной грамотности» были вручены московские «АйТи» сертификаты.

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Данный документ сертифицирован негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи» города Москвы.

Спонсорские средства для проведения данного мероприятия по обучению неработающих пенсионеров были выделены из бюджета Крыма и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Курс по овладению компьютерным мастерством пенсионерами оказался востребованным, и поэтому в 2017 году данное обучение было решено продолжить.

Всем желающие попасть на курсы компьютерной грамотности могут записаться по телефону 2-00-87 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

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