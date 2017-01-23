С начала 2017 года керчане могут узнать всю информацию, касающеюся любых выплат ПФР (Пенсионный фонд России), не выходя из дома.

Получить консультацию о порядке получения СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета), об индексации страховых пенсий , о единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей, материнском и семейном капиталах можно будет по телефонам «горячей линии» Крыма: (3652) 51-88-09, + 7 (978) 018-74-35.

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Телефоны данных горячих линий действуют в 24 территориальных Управлениях ПФР по всему Крыму. С графиком работы и контактами Управлений можно ознакомиться на сайте Отделения ПФР по Республике Крым: http://www.pfrf.ru/branches/krim/contacts.

Еще раз напомним, что любую консультацию по поводу государственных выплат теперь можно получить на официальном сайте ПФР в разделе центра консультирования, либо обратившись по телефонам «горячей линии» (3652) 51-88-09, + 7 (978) 018-74-35. .

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