Пенсионный фонд переедет на Войкова

В городском культурном центре им. Богатикова состоялись общественные слушания о необходимости проектирования и строительства административного здания государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской федерации.

Заместитель управляющего государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым Дмитрий Кириченко рассказал присутствующим о грядущем проекте.

Он отметил, что проект будет осуществлен на средства Пенсионного фонда России, а землю под строительство выделила Керченская городская администрация.

«В пенсионном фонде России есть стандарты обслуживания населения. Поэтому будущее здание должно быть просторным, доступным, должно быть оборудовано кабинками, чтобы человек мог сообщать какую-то приватную информация. Кроме того должны быть детские уголки, для того, чтобы если мама пришла оформить «материнский капитал», ребенок мог несколько минут побыть под присмотром. И конечно же чтобы был беспрепятственный доступ для категории граждан с ограниченными возможностями. Поэтому здание должно быть комфортным для всех этих категорий граждан», — заявил он.

В свою очередь начальник отдела капитального строительства и ремонта государственного учреждения — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым Марлен Заитов раскрыл некоторые технические моменты строительства.

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Он рассказал о том, что здание будет расположено по улице Генерала Петрова, будет иметь общую площадь 2006 квадратных метров, сам же участок, на котором оно будет располагаться имеет общую площадь 0,35га. На первом этаже должна будет располагаться зона ожидания, кроме того клиентская служба должна иметь зонирование для более оперативного обслуживания клиентов, а именно для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, предприятий и предпринимателей, сдающих отчетность и для молодых мам, которые заняты получением материнского капитала.

Территория будет оснащена стоянкой для автомобилей посещающих Пенсионный фонд с отдельной зоной посадки-высадки инвалидов. Проектировщику будут представлены все вводные части для того, чтобы здание соответствовало Закону «о доступной среде». Предусмотрено наличие пандусов, подъемных механизмов, наличие соответствующих проемов в здании и т.п.

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Что касается сроков, то Марлен Заитов сообщил о том, что при удачном стечении обстоятельств в следующем году можно будет приступать к процедуре поиска подрядчика для строительства, а уже в середине-конце 2019 года планируется сдать новый Пенсионный фонд в эксплуатацию.

На мероприятии был представлен предварительный эскиз будущего готового здания. Он был единодушно одобрен присутствующими. Также собравшимся пообещали, что когда эскиз будет готов, его передадут в Керчь для финального рассмотрения и последних корректировок.



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