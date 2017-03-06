Пенсионный фонд планирует построить новое здание в Керчи

В Керчи планируют стоить новое здание Пенсионного фонда Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ в Керчи РК.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Керчи Республики Крым приглашает всех желающих принять участие в Общественных слушаниях на тему: «Проектирование и строительство административного здания государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым».

«У Пенсионного фонда в городе должно быть своё административное здание», — отмечает представитель ПФР Ивахненко Анна в комментарии KerchINFO.com.

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Слушания пройдут 23 марта 2017 года в 14:00 по адресу г. Керчь, ул. Свердлова, 6 (малый зал культурного центра им. Богатикова, 4 этаж).

Для того, чтобы принять участие в мероприятии следует проинформировать организаторов:

Контактные телефоны (36561)7-62-62, +7(978)800-14-10; e-mail — pf04kerch@yandex.ru. Контактное лицо — Ивахненко Анна Сергеевна. Регистрация участников с 13:30

Также стало известно, что новое здание планируют проектировать по улице Генерала Петрова.

Напомним, сейчас Управление Пенсионного фонда Крыма в Керчи в здании бывшего детского садика по адресу шоссе Героев Сталинграда, 60/1.



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