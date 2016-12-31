Несколько дней, когда нужно готовиться к праздникам, жители домов по улице Марата живут без воды. Встревоженные керчане неоднократно звонили в диспетчерскую водоканала, однако там им ответили, что отчитываться перед горожанами не собираются.

В редакцию сайта KerchINFO.com обратилась керчанка Ирина, которая проживает в доме №16 по улице Марата. Женщина рассказала, что со среды на районе перебои с водой — с обеда выключают и возобновляют подачу поздно вечером. Жители неоднократно звонили в водоканал, однако там не объяснили причины отсутствия воды и в грубой форме сообщили, что «отчитываться о работах никому не собираются». Собственно не прояснили ситуацию и сотрудники исполкома, куда также звонили керчане. Ирина рассказала, что в администрации сослались на плановые работы в районе дома №19, но на месте местные жители не увидели никаких работ.

Несколько дней перебои с водой и отоплением в домах по улице Генерала Петрова. В этом месте проводят запланированный ремонт теплотрассы, но судя по отсутствию тепла и воды в домах, работы закончатся не скоро.

Отчаянные люди, которые хотят встретить Новый год в комфортных условиях, не нашли ничего лучше, чем бить в колокола, сообщать в СМИ и дозваниваться до региональных органов власти.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

