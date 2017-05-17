Перед смотровой площадкой на Керченский мост появился объезд

Редакция KerchINFO.com продолжает следить за ситуацией вокруг строительства автоподходов к Керченскому мосту. Стройка ведется на нескольких участках, Представляем вам фотоотчет о строительстве в районе смотровой площадки моста в Крым.

Так, строители «подняли» небольшой участок «бетонки», ведущий к смотровой площадке Керченского моста. Машины, двигающиеся в направлении «смотровой», вынуждены объезжать место ремонта.

Как и всегда, на строительстве трудится много техники, в частности экскаваторы и асфальтные катки. На участке стройки, ведется выравнивание земляного полотна, обрезка и подсыпка грунта.

Читайте: Керченский мост и дачники: деньги или участок?

Напомним, автоподходы к Керченскому мосту должны быть завершены одновременно с запуском автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

