Переименование остановок в Керчи: историческая сторона вопроса

В Керчи актуальным остается вопрос переименования улиц. Система тех остановок, которая дошла до наших дней, появилась в послевоенное время. Их название всегда являлось отражением жизни в городе.

Об истории названий остановок общественного транспорта в Керчи рассказал Старший научный сотрудник Восточно-Крымского Историко-Культурного Музея-Заповедника (город Керчь) Санжаровец Владимир Филиппович. Также он и выразил своем мнение к грядущим преображениям.

Ученый считает, что переименовывать некоторые остановки в данный период – правильно, но важно делать это аккуратно.

«Правильно ли это? Очевидно, что это имеет право на жизнь. Но я бы относился к этому процессу крайне осторожно и внимательно, с тем, чтобы «с водой не выбросить и ребенка». То есть, чтобы не лишиться нам неких ориентиров, неких названий, которые исторически сложились и несут в себе историческую память о том или ином событии, предприятии, объекте или прочем», – отмечает Владимир Филиппович.

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Так, в целом многие переименования Старший научный сотрудник ВКИКМЗ поддерживает. Исключениями стали остановка «Дворец пионеров», которую хотят назвать «Дворец детского и юношеского творчества», «к-т Луч» – «Торговый центр «Луч», «Пионерская» – «Мечта Тея», «СП МИС» – «Керченский мост».

Владимир Санжаровец убежден, что названия должны носить не только современный характер, но и, вместе с тем, создавать отклик с историческим прошлым города. Следовательно, избавляться от названий периода Советского Союза не совсем правильно, поскольку на них выросли несколько поколений.

«Например, шлагбаума уже давно нет, а остановка «Шлагбаумская» есть и где Шлагбаумская площадь все знают. И если человек не знает истории города, то посредством названия может предположить, что ранее тут был шлагбаум, а, развивая мысль, не сложно догадаться, что он являлся воротами в город», – вспоминает ученый.

Также Владимир Филиппович отметил, что ранее для переименования остановок создавалась специальная комиссия, которая тщательно занималась этим вопросом. Сейчас же подобной нет, поэтому важно общественности проконтролировать этот процесс, дабы переименование как можно лучше отразилось на жизни города.

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