Перекрыт Керчь-Еникальский канал: сколько судов ждут прохода

По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, к 10:00 понедельника, 28 августа, на якорных стоянках в ожидании следования по Керчь-Еникальскому каналу находятся 4 судна со стороны Азовского моря и 24 транзитных судна со стороны Чёрного моря. Об это сообщает Информационный центр «Крымский мост».

Таким образом, за 34 часа с момента ограничения плавания, связанного с операцией по установке арки Крымского моста, с обеих сторон от пролива транзитной проводки ждут в общей сложности только 28 судов, что в разы меньше, чем при задержке из-за непогоды, и ниже стандартного трафика движения по каналу (в среднем транзит по каналу осуществляют более 60 судов ежесуточно).

Судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики, пояснили в Росморречфлоте. При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно.

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В частности, в северной части Керченского пролива на якорной стоянке № 453 могут осуществлять стоянку до 80 судов. В районе якорной стоянки № 454 в среднем может оставаться до 100 судов. В южной части Керченского пролива на якорной стоянке № 471 могут стать на якорь до 150-170 судов. При этом, по усмотрению капитанов судов, суда могут уходить ожидать прохода по Керчь-Еникальскому каналу за пределами якорных стоянок.

Как только строители завершат свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проведут суда по каналу. В обычных условиях в проводках задействуется 10 лоцманов и 4 лоцманских судна. Накануне и по окончанию установки арок на фарватерные опоры на Керчь-Еникальском канале будут задействованы 20 лоцманов и 5 лоцманских судов. Проводка будет осуществляться даже быстрее, чем после приостановки транзита по штормовым условиям.

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