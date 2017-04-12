Переполох в Крыму: массовые сообщения о подозрительных предметах

Теракт в Питере, который случился 3 апреля, вызвал волну паники среди населения. Крым, к сожалению, не обошли эти беспокойства.

После взрыва в метро в Санкт-Петербурге в Крыму начали появляться сообщения о подозрительных предметах в разных городах.

Так, 4 апреля, жители Ялты сообщили о неком предмете, который вызывал опасения. Оказалось, что неизвестный шутник положил петарду в жестяную банку из-под напитка.

Через несколько дней в сети Интернет появились предупреждения о том, что по территории Симферопольского аэропорта стихийно разбросаны взрывные устройства. Однако силовые органы оперативно информацию опровергли. В этот же день сотрудники севастопольского отделения МЧС успокоили горожан, убедив, что в Балаклаве нет никаких взрывных устройств, о которых заявляли очевидцы.

Также на прошлой неделе в Ялте оцепили отделение «Генбанка». На месте работали сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах, подъехали МЧСники и дежурила скорая. Как в итоге оказалось, подозрительная синяя сумка, из-за которой все началось, была безопасна.

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На этой неделе по региону продолжают поступать сообщения о подозрительных предметах, которые в итоге оказываться либо книгой (как это было в Симферополе), либо безобидным фонарикам (как это произошло в Севастополе).

Не осталась в стороне и Керчь. На днях была оцеплена остановка общественного транспорта «Институт», которая находится в микрорайоне Аршинцево. Силовики приехали по сообщению о наличии подозрительного пакета. На месте работали специалисты с собаками.

Судя по всему, события в Питере напугали всех россиян. И, несмотря на то, что со дня трагедии уже прошло около 10 дней, паника среди населения лишь увеличивается. Следовательно, в ближайшее время меньше звонков о подозрительных предметах в правоохранительные органы меньше не станет.



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