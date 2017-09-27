Переправа в Крым: очередь растёт

На территории Крыма сохраняются неблагоприятные погодные условия – сильный северо-восточный ветер, с порывами до 22 м/с. По состоянию на 06.00 час 27 сентября – более 2000 транспортных средств скопилось в ожидании паромов по обеим сторонам Керченского пролива, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

Ситуация на паромной переправе 27 сентября

В порту «Крым» почти 700 транспортных единиц – 575 легковых автомобилей, 59 грузовых, 53 автобусов. На стоянке аэропорта Керчи 540 грузовых автомобилей. По словам начальника Главного управления МЧС России по Крыму Сергея Шахова, ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В залах ожидания Порта Крым и Порта Кавказ люди стоят в очередях за горячим чаем, специалисты готовы оказать ожидающим всю необходимую помощь.

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Также приостановили работу автобусы по Единому билету. Ожидающие автобусов пишут в социальных сетях: «Есть ощущение, что мост достроят быстрее, чем возобновится работа паромов».

По прогнозам синоптиков паромы начнут движение 29 сентября, когда утихнет ветер. Для пассажиров работает телефон горячей линии Морской дирекции 8 989 299-42-60.

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