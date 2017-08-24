Переселенцам начали выдавать документы на новые квартиры

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Госкомрегистром зарегистрировано первые 18 прав собственности на жилье, предоставленное керчанам взамен расселяемых в зоне строительства Керченского моста домов.

«Ещё в работе остаются 4 пакета документов, которые необходимо оформить в рамках соглашения об изъятии для нужд Российской Федерации жилых помещений, в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем представления иного жилья. По двум объектам на данный момент идут судебные тяжбы, еще два пока невозможно зарегистрировать по причине отсутствия заявителей на территории Крыма» — рассказал председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Госкомрегистра, на кадастровый учет поставлено 88 жилых помещений, которые подлежат предоставлению керчанам взамен расселяемых.

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На данный момент в комитете продолжается работа по обеспечению реализации ФЦП. Заявления по исполнению мероприятий в рамках программы рассматриваются в первую очередь.

Напомним, что в связи со строительством Керченского моста жители городского района «Цементная слободка» были переселены в район «Нижнего Солнечного» в апреле 2017 года.

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