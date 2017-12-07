Переселенцам с Цементной слободки поможет Управление ЖКХ Керчи

В редакцию КерчьИНФО поступило обращение от жителя города по поводу газовых котлов в новостройках на Нижнем Солнечном. Керчанин сообщил о неисправности оборудования, а также предоставил подтверждающие фотографии.

Михаил рассказал, что в газовых котлах новых домов горят платы управления, а ответственных за котлы теперь не найти: «Проводим сейчас диагностику котла. Посмотрел документы на котёл – вообще Киевский поставщик, естественно ни одной печати» – рассказал керчанин.

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Многие жители уже за свои деньги сменили оборудование и отказались писать коллективную жалобу, однако Михаил настроен решительно и собирает материалы для прокуратуры.

Журналисты КерчьИНФО связались с заместителем Управления ЖКХ Керчи – Игорем БИТЕЙКИНЫМ, который рассказал о ситуации с этими домами: «Там качество строительства такое. По 29 тысяч рублей за квадратный метр там шла застройка. И никто кроме той компании не соглашался там строить. Вот сейчас метры квадратные по федеральным деньгам – 37 400 рублей квадратный метр. Это уже качественное строительство».

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Как подчеркнул специалист, в тех домах огромное количество недостатков. Управляющая компания «Технопарксити» не потянула обслуживание двух зданий, и в режиме ЧС Управление ЖКХ назначило «ЖилСервисКерчь». Насколько может, настолько служба сейчас участвует во всех этих процессах: «Я думаю, что вряд ли они будут менять платы в котлах, потому что это внутриквартирное оборудование. Единственное, чем мы можем помочь, так это оказать юридическое сопровождение претензий. Всё-таки это вопрос не прокуратуры. А мы поможем собрать все жалобы во вменяемую претензию, правильно юридически оформленную, с перспективой поддержки. Это вполне нам по силам, пусть жители к нам приходят».

Управление ЖКХ в Керчи располагается по адресу ул. Кирова, керчан принимают каждую среду с 13-00 до 17-00 часов. Позвонить в Управление можно по телефону 6-70-48

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