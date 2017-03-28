Переселенцы Цементной Слободки: «Спасибо Керченскому мосту!»

Как писали журналисты KerchINFO.com ранее, первые 13 семей вселились в новые дома для переселенцев. С обеда 28 марта на придомовой территории происходила разгрузка вещей новоселов.

Керчане остались полностью довольны новыми квартирами и выразили надежду, что теперь все будет хорошо. А пока взрослые переносили мебель, малышня вовсю осваивала детскую площадку, расположенную рядом с домом.

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Пока в домах из коммуникаций подключена только вода. Как только новоселы заключат договора на обслуживание с электриками и газовиками, в домах появится и свет, и газ.

Эмоции у переселенцев с Цементной Слободки сейчас только положительные: все довольны своими квартирами, отделкой и обустройством квартир.



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