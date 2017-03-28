Переселенцы c Цементной Слободки обживают новые квартиры

Сегодня, 28 марта дома для переселенцев из зоны строительства моста в Крым окончательно сданы в эксплуатацию. Тринадцать семей переселенцев с Цементной слободки прямо сейчас въезжают в свои новые квартиры.

В данный момент на придомовой территории активно разгружаются три грузовика с вещами. В общей сложности сегодня в своё жильё въедут 13 семей из 83.

По предварительным данным, официальное вручение ключей от квартир состоится в четверг.

Отметим, что все строительные, отделочные и облагораживающие работы на стройплощадке микрорайона «Нижний Солнечный» окончены.

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По словам жильцов, их попросили переехать в течении десяти дней.

Напомним, что переселенцы с Цементной слободки находились в режиме «ожидания» длительный период, люди должны были въехать в свои квартиры ещё 1 марта, и наконец-то сегодня это свершилось.



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