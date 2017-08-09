Переселенцы с Цементной Слободки рассказали о своих проблемах властям

Руководство Керчи провело встречу с переселенцами с улицы Цементная Слободка. На встрече присутствовал Глава муниципального образования Николай Гусаков и представитель Общественного совета города Николай Зеленкевич. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В ходе встречи с жителями недавно построенных домов был поднят наиболее актуальный вопрос – получение документов на новую жилплощадь.

Ведь, несмотря на то, что переселенцы уже больше четырёх месяцев господствуют в новых квартирах, они все еще формально не являются их владельцами. Это вызывает опасение у керчан.

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Однако Николай Сергеевич пояснил, что правоустанавливающий документ, предоставляющий возможность гражданам зарегистрировать право собственности, уже прошел все необходимые согласования. На данном этапе идёт техническая подготовка документов по каждому из переселенцев.

Также Главе муниципального образования жители посетовали на недочеты в ходе строительства домов и по ремонту придомовой территории.

Чиновник обязался взять каждое из замечаний на контроль.

Напомним, жители по улице Цементная Слободка, чьи дома попали в санитарно-защитную зону строительства Керченского моста, были переселены в два новых дома в районе Нижнего Солнечного.

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