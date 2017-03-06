Переселенцы с Цементной слободки всё ещё ждут новоселья

25 февраля дома для переселенцев из зоны строительства моста в Крым должны были сдать в эксплуатацию, но этого не произошло. Затем дату сдачи объекта перенесли на 28 февраля, а после — на 1 марта. Но по факту, переселенцы с ул. Цементная Слободка и по сей день не въехали в своё новое жильё.

Корреспонденты KerchINFO.com отправились на строительную площадку будущего дома, чтобы посмотреть, на какой стадии там находятся работы.

Приехав на объект, мы увидели, что на стройплощадке активно ведутся разноплановые работы. На территории стройки трудится огромное количество рабочих и техники. Вокруг дома кругом грязь и строительный мусор, но расчистить территорию рабочие обещают за пару дней до того, как закончатся основные работы.

Работы на строительной площадке в микрорайоне «Нижний Солнечный» длятся с утра и до самого вечера. Параллельно активно идет работа по внутреннему обустройству квартир: в большинстве комнат закончены все внутриотделочные работы и уже устанавливается сантехника.

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Судя по тому, что на территории объекта складировано большое количество плит и других стройматериалов, а обещанная детская площадка до сих пор не установлена, то можно предположить, что работы здесь продлятся ещё минимум месяц. Надеемся, что такие постоянные отсрочки сдачи объекта в эксплуатацию случаются не потому что, бригада строителей плохо справляется со своей работой, а потому что все работы выполняются по высоким стандартам качества, и на это требуется немного больше времени, чем было отведено при планировании проекта.

По словам прораба стройки, переселенцы смогут въехать в свои новые квартиры уже очень скоро….



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