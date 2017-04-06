Переселение керчан из санитарной зоны строительства Керченского моста – беспрецедентный проект

В Крыму состоялось заседание коллегии министерства имущества Крыма, в ходе которого заместитель председателя Совета министров Республики Крым Павел КОРОЛЕВ отметил, что реализация законодательной практики отселения граждан из санитарно-защитной зоны в Керчи стала беспрецедентной для России.

«Я выражаю всем сотрудникам министерства благодарность за решение сложной нормативно-правовой процедуры по отселению наших жителей, попавших в санитарно-защитную зону Керченского моста. Оптимизированный законопроект, который был поддержан минэкономразвития России, правовым управлением Управделами Президента РФ, позволил в короткие сроки обеспечить изъятие имущества и земельных участков, и обеспечить их предоставление. Впервые в Российской Федерации изъятие для государственных федеральных нужд прошло по совмещенной процедуре — федеральный орган изымает, субъект и муниципалитет предоставляют. Такой правовой практики в России еще не было», — сказал КОРОЛЕВ, — передает КИА со ссылкой на пресс-службу министерства имущества.

Читайте: Сергей Аксёнов дал переселенцам «добро» на переезд

Также он отметил, что проводится работа по переселению граждан из остальных прилегающих зон. Павел Королев выразил уверенность в успешном решении вопроса.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

