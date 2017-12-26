Первая партия подарков с новогоднего МЕГА РОЗЫГРЫША уже роздана

Сегодня вечером мы раздали половину всех подарков новогоднего МЕГА РОЗЫГРЫША от КерчьИНФО и партнеров. Друзья, спасибо, что активно участвуете в наших мероприятиях, мы рады дарить керчанам хорошее настроение и желаем вам отличных праздников!

Еще раз скажем “СПАСИБО” всем нашим партнерам, которые предоставили такие замечательные призы, а именно:

Ну а победители, которые сегодня не смогли прийти, знайте: ваши сертификаты находятся под строгой охраной в нашей редакции! Мы будем рады видеть вас 27 и 28 декабря с 9:00 до 18:00 по адресу ул. Мирошника, 1Б.

Если вам не удобно подойти в эти дни, пожалуйста, сообщите об этом нам в сообщениях группы Вконтакте.



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