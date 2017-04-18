Первенство Крыма по боксу: керчане вернулись с победами

В Симферополе прошло Первенство Крыма по боксу. В турнире приняли участи около 100 спортсменов 13-14 лет.

Керчь на откытом первенстве Крыма достойно представили юные боксёры: Александр Нечипас и Зин-Эддин Абдельмумен, воспитанники ДЮСШ No4 (директор Минин И.В.) и Керченского Клуба Бокса «ГРАНД» (президент Шакарян Г.Л.). тренеров Шевченко А.Л. и Шевченко Л.В.

Александр Нечипас в финале, в упорном бою, со счетом 3:2, уступил Мурадасилову Асану, и стал серебряным призером соревнований.

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Зин-Эддин Абдельмумен, со счетом 5:0, победил Андрея Чернюка из Симферополя и стал победителем Первенства Крыма.

Федерация Бокса Керчи благодарит Президента Федерации Бокса Крыма Воронкова Сергея Михайловича в оказании помощи в организации поездки спортсменов на соревнования.

Редакция KerchINFO.com поздравляет юных спортсменов с хорошими результатами и желает не прекращать совершенствоваться в данном виде спорта.



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