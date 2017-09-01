Первое сентября в Керчи: праздничная линейка в школе №26 (фото)

В Керчи стартовал новый учебный сезон. По городу прошли первые звонки.Сотни школьников Керчи, сегодня, 1 сентября, вновь сядут за парты в новом учебном году. Для многих керчан этот день — знаменательный, ведь для кого-то эта линейка первая в жизни, а для кого-то последняя.

Этот день по всей стране начинается одинаково: дети с портфелями, букетами и в парадной форме спешат на школьный двор, чтобы начать очередной учебный год, который принесет им не только знания, но и полезные жизненные уроки.

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Первое сентября — волнительный день не только для школьников, но и для учителей, и для родителей, которым предстоит бок о бок проходить важнейших период в жизни учеников.

На торжественную линейку ко Дню знаний в керченскую школу №26 с напутственной речью пришли представители власти города и сотрудники правоохранительных органов.

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