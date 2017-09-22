Первокурсников керченского колледжа посвятили в курсанты

Сегодня на городской набережной Керчи первокурсников морского технического колледжа посвятили в курсанты. Новоиспеченных студентов поздравляли почетные гости и творческие коллективы.

Утро 22 сентября на набережной Керчи выдалось особенным. С 7:30 утра здесь начали собираться студенты и их родители, преподаватели и сотрудники Керченского морского технического колледжа, а также творческие коллективы города. Все собравшиеся готовились к торжественному мероприятию посвящения первокурсников в курсанты.

Непосредственная церемония началась в 9 утра, когда на набережной уже было столько студентов и гостей праздника, что «яблоку буквально негде было упасть».

Читайте: Студентам КМТК рассказали о жертвах фашизма

Первокурсники прослушали гимн Российской Федерации, почтили память погибших моряков, а также дали торжественную клятву. Поздравительные речи прозвучали из уст почетных гостей мероприятия и директора колледжа Виктора ЧЕРОНОПЯТОВА.

Помимо официальных поздравлений и речей, для новоприбывших в ряды курсантов выступили хореографические и вокальные коллективы города, а также состоялось небольшое театрализованное представление.

Кульминацией торжественной линейки стала уже превратившаяся в традицию процедура окропления водой первокурсников, которую произвели юные воспитанники керченского танцевального коллектива «Экстрим».

Далее курсантов ожидает продолжение праздника в виде спартакиады.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

