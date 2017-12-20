Первые шаги к возрождению керченского драматического театра

Проект реконструкции керченского драматического театра им. Пушкина в феврале будущего года скорее всего получит положительное заключение экспертизы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН.

Вчера глава исполкома встречался с новым руководителем культурного учреждения – Александрой ГАЛКИНОЙ, они обсудили планы создания на базе дома культуры постоянно действующего театра.

Как отмечает Сергей БОРОЗДИН, здание для этого полностью предназначено, однако требует масштабных ремонтных работ: «Мы планируем, что в феврале 2018 года проект по реконструкции данного учреждения пройдет экспертизу с вынесением положительного заключения. Наша задача к этому моменту определиться с источником финансирования будущих работ. Будем возрождать театр в городе».

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По мнению главы Администрации театр в городе необходим для духовного и культурного развития керчан.

Напомним,в этом году на проектные работы и экспертизу капитального ремонта Городского дома культуры (театра им. Пушкина) было выделено более 500 тысяч рублей, на ремонт кровли – 4,5 миллиона рублей.

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