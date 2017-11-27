Первый этап реконструкции Аджимушая завершат до конца этого года

Работы по благоустройству территории возле памятника Героям Аджимушкая планируется завершить к концу декабря. Об этом сообщили сотрудники подрядной строительной организации.
Сейчас строители разравнивают поверхность площадки, после чего будут приступать к укладке плитки. На дорожке, ведущей к памятнику, устанавливают бордюры. Возле памятники даже в выходные курсирует строительная техника, как говорят рабочие – после того, как проведут внешнюю реконструкцию, приступят к ремонту внутренних помещений.
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Напомним, деньги на реконструкцию памятника выделялись в рамках Федеральной целевой программы. Сроки завершения работ – 2020 год.
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