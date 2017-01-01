Журналисты сайта KerchINFO.com посетили смотровую площадку строительства Керченского моста 1 января 2017 года, чтобы сделать первый в новом году репортаж со стройки моста в Крым.

На праздники строительство затихло на несколько дней. Все рабочие получили заслуженные выходные, но керчане и гости города продолжают даже в праздники приезжать на смотровую площадку Керченского моста. Именно там сегодня журналисты КерчьИНФО познакомились с одним из строителей «стройки века», который провел небольшую экскурсию не только для своих родственников, но и для читателей сайта КерчьИНФО.

На строительстве железнодорожной арки скоро начнут собирать дугу, которая сразу добавит узнаваемости этому элементу Керченского моста. На площадке, где будут собирать автомобильную арку все готово для начала сборки «Л» элементов, которые уже частично готовы на соседнем участке.

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25 декабря строители керченского моста закончили монтаж пролетов 302-303 и 303-304 и сдали их контролирующим органам строительства Керченского моста. Наш собеседник особо подчеркнул то, что при монтаже пролетов особое внимание уделялось контролю качества сварных швов. Сварку металлоконструкций проверяют дважды, причем делают это две комиссии независимо друг от друга.

Пролет 304-305 пока строить не будут, так как под ним проходит технологическая дорога, и этот пролет начнут сооружать намного позднее. Пока же монтажники и сварщики ждут металлоконструкции для сооружения пролета 300-301, 301-302.

Строительство Керченского моста не зря называют стройкой века! И не только, потому что на строительства моста в Крым работают люди практически со всех регионов нашей страны, но и потому что строительство моста происходит не только в Керченском проливе. Добрый десяток заводов отдают свою продукцию мосту: это и заводы металлоконструкций, и заводы металлопроката и креплений, цементный и даже завод, который выпускает электроды.

О том, как идет строительство моста в Крым рассказывают многие сайты, но только сайт KerchINFO.com каждую неделю, независимо от дня недели и погоды,постоянно делает фото- и видео-репортажи о стройке, собирает информацию для читателей. Мы продолжим это делать и в Новом 2017 году. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши группы в соц. сетях и на youtube!

Строительство Керченского моста 1 января 2017 года

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