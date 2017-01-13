Открыта вакансия инструктора танцевального направления

В дружный коллектив женского клуба Go!Sport требуется инструктор танцевального направления. Мы готовые рассмотреть любое предложение:

Zumba,

Pole Dance,

Oriental,

Latina Dance,

Belly Dance,

Lady`s Style,

Salsa и пр.

Если Вы живете в ритме танца и готовы заряжать энергией окружающих, то Вы тот, кого мы искали! В Вашем распоряжении будут комфортные условия для работы, просторный dancehall, дружная команда единомышленников и профессионалов своего дела!

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Если наше предложения Вам показалось заманчивым и интересным, незамедлительно набирайте номер +7 (978) 836 13 81 . Мы с радостью детальнее расскажем о вакансии.

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