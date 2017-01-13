Открыта вакансия инструктора танцевального направления
В дружный коллектив женского клуба Go!Sport требуется инструктор танцевального направления. Мы готовые рассмотреть любое предложение:
Zumba,
Pole Dance,
Oriental,
Latina Dance,
Belly Dance,
Lady`s Style,
Salsa и пр.
Если Вы живете в ритме танца и готовы заряжать энергией окружающих, то Вы тот, кого мы искали! В Вашем распоряжении будут комфортные условия для работы, просторный dancehall, дружная команда единомышленников и профессионалов своего дела!
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Если наше предложения Вам показалось заманчивым и интересным, незамедлительно набирайте номер +7 (978) 836 13 81 . Мы с радостью детальнее расскажем о вакансии.
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