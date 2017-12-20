Пешеходное движение по Крымскому мосту пока невозможно

В пресс-службе стройки века обращают внимание на то, что пешеходное движение по мосту в ближайшее время не будет возможным: смонтированы все пролёты, однако между крайними пролётами и фарватером будет технологический зазор почти в полтора метра (для деформационного шва), поэтому пока о свободном передвижении туда-сюда говорить рано.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН сплошная нить мостовых пролётных строений сформирована и представляет из себя единое целое. При этом предстоит еще большая работа впереди: опустить пролётные строения на опорные части, устанавливать деформационные швы, укладывать мостовое полотно и обустраивать саму дорогу.

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Леонид РЫЖЕНЬКИН подчёркивает: «Несмотря на то, что мостовики сформировали мостовое полотно, сегодня еще есть зазоры между пролетными строениями морских участков и фарватерным участком, в этих зазорах мы потом установим так называемые деформационные швы, и тогда оно уже будет сформировано полностью».

Этот год по мнению Леонида Кронидовича самый сложный – но и самый интересный: с уникальными технологическими операциями мостостроители справились успешно – установка арочных пролетных строений на фарватерном участке, надвижка пролетных строений (общим весом больше 100 тысяч тонн металлоконструкций) и теперь мостовики на финишной прямой.



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