Песня про маленькую лошадку прозвучала в Керчи (видео)

В честь Дня города на керченской набережной прошел большой гала-концерт. Большая сцена была расположена на водной станции.

Одним из артистов, которые приняли участие в праздничной программе, стал московский исполнитель Найк Борзов. Многие его хиты вызывают спорт у публики.

Однако, несмотря на неоднозначное отношение к певцу, гости активно подпевали, танцевали и всячески взаимодействовали с артистом.

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Наиболее ожидаемой стало исполнение песни «Лошадка». Попав в далеком 1997 году в ротацию радиостанций одна вызвала неподдельный интерес у публики и бурно обсуждалась.

По словам Найка, песня написана во время службы в армии и «была продиктована обстоятельствами, в которых я там существовал». Найк утверждает, что кокаин не пробовал, а вместо этого предпочитает спорт и рыбалку. «Я просто использовал слово, которое мне понравилось. Можно было задействовать в песне любые другие „ины“, но, на мой взгляд, кокаин подходит лучше»

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