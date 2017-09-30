Питьевая вода в Керчь будет поступать по новому трубопроводу

В рамках Федерально-целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» на территории полуострова осуществляется строительство нового трубопровода, через который будет получать воду город Керчь.

«Длина нового водопровода составит 76 километров, при этом он будет разбит на пять участков. В данный момент уже готово 82% трубопровода», – говорится в сообщении портала «Госновости».

Следующим шагом строителей водопровода станет запуск специального оборудования в Нежинском, Новогригорьевском и Просторненском водозаборах. Из них каждые сутки жителям двух крымских городов: Феодосии и Керчи будет поступать 195 тысяч кубометров пресной воды. Такое количество воды окончательно решит вопрос водоснабжения этих населенных пунктов.

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На сегодняшний день вышеуказанные водозаборы дают всего лишь 70 тысяч кубометров воды, причем сначала она поступает в Северо-Крымский канал и только потом перетекает в восточные районы Крыма.

Строительство нового трубопровода для питьевой воды сделает процесс подачи воды в восточные районы Крыма (в частности и в город Керчь) более простым и эффективным.

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