Афиша Керченского Дворца культуры «Корабел» на декабрь 2017 года

На дворе почти зима, люди готовятся к Новому году, и в Керченском ДК “Корабел” уже составили план мероприятий на декабрь.
Воскресенье 03.12.2017 в 16:00«Щенячий патруль» Детская развлекательная программа, Театральный зал,
15:00 «Время вперёд» Клуб Добрых встреч, Малый Зал
Пятница 08.12.2017 в 18:30 «Бельвердер» Спектакль народный любительского драматического театра КДК Корабел, Театральный зал
Суббота 09.12.2017 в 18:00 «СТИХиЯ» Литературный вечер, Малый зал
Среда 13.12.2017 19:00 Рок-концерт, Малый зал.
Суббота 16.12.2017 в 18:00 «Восточная мозаика» Вечер творчества ансамбля восточного танца «Сахара», Малый зал
Воскресенье 17.12.2017 «Рок-Ёлка» Рок-концерт, Фойе 2 этажа
Вторник 19.12.2017 «День рождения: 3 года» Открытый урок ТЦ Костроминых Фойе 2 этажа
Среда 20.12.2017 17:00 Дискотека Дискотека школы № 12, Фойе 2 этажа
Четверг 21.12.2017 17:00 Вечер отдыха ТЭЦ ко дню энергетика Фойе 2 этажа
Суббота 23.12.2017 – 11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
17:00 Дискотека Дискотека гимназии №2 Фойе 2 этажа
Воскресенье 24.12.2017 – 10:00, 12:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
15:00 «На пороге Новый год» Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Фойе 2 этажа
19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа
Понедельник 25.11.2017 Муниципальная елка Новогодний утренник Театральный зал
19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа
16:00 Дискотека Дискотека школы №12 Фойе 2 этажа
Вторник 26.12.2017 – 11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
19:00 «Шоу под дождём» Гастроли Театральный зал
Среда 27.12.2017 – 11:00, 13:00 – «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха завода Залив Фойе 2 этажа
Четверг 28.12.2017 – 11:00, 13:00 – «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха завода Залив Фойе 2 этажа
Пятница 29.12.2017 – 11:00, 13:00 – «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
19:00«Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа
Суббота 30.12.2017 – 11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа
17:00 – «Золушка» Спектакль танц-клуба «Экстрим» Театральный зал
19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа
ЯРМАРКИ
12.12.2017 – 16.12.2017 «Осоковская», Фойе 1 этажа
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