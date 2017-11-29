Афиша Керченского Дворца культуры «Корабел» на декабрь 2017 года

На дворе почти зима, люди готовятся к Новому году, и в Керченском ДК “Корабел” уже составили план мероприятий на декабрь.

Воскресенье 03.12.2017 в 16:00«Щенячий патруль» Детская развлекательная программа, Театральный зал,

15:00 «Время вперёд» Клуб Добрых встреч, Малый Зал

Пятница 08.12.2017 в 18:30 «Бельвердер» Спектакль народный любительского драматического театра КДК Корабел, Театральный зал

Суббота 09.12.2017 в 18:00 «СТИХиЯ» Литературный вечер, Малый зал

Среда 13.12.2017 19:00 Рок-концерт, Малый зал.

Суббота 16.12.2017 в 18:00 «Восточная мозаика» Вечер творчества ансамбля восточного танца «Сахара», Малый зал

Воскресенье 17.12.2017 «Рок-Ёлка» Рок-концерт, Фойе 2 этажа

Вторник 19.12.2017 «День рождения: 3 года» Открытый урок ТЦ Костроминых Фойе 2 этажа

Среда 20.12.2017 17:00 Дискотека Дискотека школы № 12, Фойе 2 этажа

Четверг 21.12.2017 17:00 Вечер отдыха ТЭЦ ко дню энергетика Фойе 2 этажа

Суббота 23.12.2017 – 11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

17:00 Дискотека Дискотека гимназии №2 Фойе 2 этажа

Воскресенье 24.12.2017 – 10:00, 12:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

15:00 «На пороге Новый год» Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Фойе 2 этажа

19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа

Понедельник 25.11.2017 Муниципальная елка Новогодний утренник Театральный зал

19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа

16:00 Дискотека Дискотека школы №12 Фойе 2 этажа

Вторник 26.12.2017 – 11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

19:00 «Шоу под дождём» Гастроли Театральный зал

Среда 27.12.2017 – 11:00, 13:00 – «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха завода Залив Фойе 2 этажа

Четверг 28.12.2017 – 11:00, 13:00 – «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха завода Залив Фойе 2 этажа

Пятница 29.12.2017 – 11:00, 13:00 – «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

19:00«Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа

Суббота 30.12.2017 – 11:00, 13:00 «ЁЖИК И ЁЛКА» Детский новогодний утренник, игровая программа Малый зал, Фойе 2 этажа

17:00 – «Золушка» Спектакль танц-клуба «Экстрим» Театральный зал

19:00 «Новогодний шторм» Вечер отдыха Фойе 2 этажа

ЯРМАРКИ

12.12.2017 – 16.12.2017 «Осоковская», Фойе 1 этажа

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