План мероприятий ДК «Корабел» на май

Май во дворец культуры «Корабел» выдастся насыщенным на мероприятия. Так, после Дня Победы, керчане, успев отдохнуть от праздников, уже 13 числа смогут посмотреть концертную программу «Окрыленные искусством», в которой примут участие творческие коллективы города. Мероприятие начнет в 16:40.

План мероприятий ДК «Корабел» на май

14 мая состоится танцевальный фестиваль-конкурс «Битва сильнейших». Начало конкурса состоится в 16:40. Кроме того, в 17:40 пройдет фестиваль красоты, творчества и моды «Мини-мисс и мисс мини-мистер и мистер Керчь-2017».

19-го числа ДК «Корабел»представит юбилейный концерта ансамбля танца «Проданс» и «Академия». танцевальную программу керчане смогут посмотреть в 18:00.

20 мая, в субботу, в полдень состоится отчетный концерт Лицея искусств. А вечером, в 18:00, керчан ожидает театрализация, посвященная творчеству Сергея Есенина.

21 мая в 14:00 состоится отчетный концерт Детской музыкальной школы №2, а в 15:00 состоится вечер отдыха клуба «Добрых встреч», под названием «А поговорить?».

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В четверг, 25 мая в рамках гастрольного тура Керчь приезжает легендарная группа «Экс-Б-Б». Концерт состоится в 19:00, а уже на следующий день, 26 мая, пройдет спектакль «Мастер и Маргарита». Постановку самой известной пьесы Булгакова представят в 19:00.

27-го мая состоится фестиваль детского дошкольного возраста «Веселые нотки». мероприятие состоится в 11:00, а в 17:00 состоится отчетный концерт танцклуба «Экстрим».

Последним мероприятием, запланированным на май является отчетный концерт ансамбля танца «Жемчужина Крыма». Концерт пройдет в 15:00. А другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

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