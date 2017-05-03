План мероприятий ДК «Корабел» на май

План мероприятий ДК «Корабел» на май
Май 03 12:27 2017

Май во дворец культуры «Корабел» выдастся насыщенным на мероприятия. Так, после Дня Победы, керчане, успев отдохнуть от праздников, уже 13 числа смогут посмотреть концертную программу «Окрыленные искусством», в которой примут участие творческие коллективы города. Мероприятие начнет в 16:40.

План мероприятий ДК «Корабел» на май

14 мая состоится танцевальный фестиваль-конкурс «Битва сильнейших». Начало конкурса состоится в 16:40. Кроме того, в 17:40 пройдет фестиваль красоты, творчества и моды «Мини-мисс и мисс мини-мистер и мистер Керчь-2017».

19-го числа ДК «Корабел»представит юбилейный концерта ансамбля танца «Проданс» и «Академия». танцевальную программу керчане смогут посмотреть в 18:00.

20 мая, в субботу, в полдень состоится отчетный концерт Лицея искусств. А вечером, в 18:00, керчан ожидает театрализация, посвященная творчеству Сергея Есенина.

21 мая в 14:00 состоится отчетный концерт Детской музыкальной школы №2, а в 15:00 состоится вечер отдыха клуба «Добрых встреч», под названием «А поговорить?».

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В четверг, 25 мая в рамках гастрольного тура  Керчь приезжает легендарная группа «Экс-Б-Б». Концерт состоится в 19:00, а уже на следующий день, 26 мая, пройдет спектакль «Мастер и Маргарита». Постановку самой известной пьесы Булгакова представят в 19:00.

27-го мая состоится фестиваль детского дошкольного возраста «Веселые нотки». мероприятие состоится в 11:00, а в 17:00 состоится отчетный концерт танцклуба «Экстрим».

Последним мероприятием, запланированным на май является отчетный концерт ансамбля танца «Жемчужина Крыма». Концерт пройдет в 15:00. А другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

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